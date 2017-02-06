В Сочи впервые пройдет чемпионат России по бильярдному спорту

Сочи с 7 по 11 февраля впервые примет чемпионат России по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида».

Состязания среди мужчин будут проходить в бильярдном клубе «Арена», среди женщин — бильярдном клубе «Сокол», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В чемпионате примут участие спортсмены региональных федераций, чемпионы мира и Европы, члены Федерации бильярдного спорта России. Ожидается, что на соревнования приедут 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сибирского федерального округа, Краснодарского края.

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