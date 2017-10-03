В Сочи вручат премию «Золотой Прометей 2017»

Голосование за номинантов первой народной премии в области гостеприимства стартовало 2 октября.

За награду поборются отели, кафе, рестораны и турфирмы. Всего 16 номинаций, в каждой из которых до 30 претендентов. Их отбором занимался экспертный совет, а определить победителя предстоит обычным пользователям Интернета и клиентам соискателей.

Претендентов на победу выбирали члены экспертного совета. Это общественные, политические организации и деятели культуры курорта, а также журналисты, среди которых генеральный директор «Кубань 24» Александр Палазов и руководитель филиала телеканала в Сочи Кристина Мруг.

«Можем заверить вас, что накрутка голосов практически невозможна, потому что стоит несколько систем защиты. Это так называемая тройная капча», — отметил член экспертного совета Дмитрий Патрикеев.

Итоги народного голосования подведут 17 ноября в Зимнем театре. Дату вручения «Прометея» выбрали неслучайно. Церемония состоится в рамках празднования Дня города. Так в Сочи решили подвести итоги летнего сезона и открыть зимний.

Отдать свой голос можно на сайте премии promеteysochi.ru.

Вернуться на ленту

Источник