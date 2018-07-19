В Сочи вручили благодарственные письма работавшим на ЧМ бойцам Росгвардии

За безопасностью на курорте во время мундиаля вместе с другими правоохранителями следили более 2 тыс. нацгвардейцев.

Они работали не только на суше, но и на воде. Для патрулирования задействовали морское подразделение. Водолазы каждый день обследовали дно.

Следили за порядком не только из-под воды, но и с воздуха. Для этого к чемпионату мира запустили специальный аэростат с видеокамерой. Инженеры-техники ОМОНа вместе с коллегами обследовали стадионы.

Еще экипажи вневедомственной охраны дежурили на городских улицах и в Олимпийском парке.

Также бойцы заботились о безопасности команд-участниц, арбитров и официальных делегаций ФИФА во время передвижения по городу и в гостиницах.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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