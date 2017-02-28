В Сочи Всемирные военные игры посетили более 96 тыс. зрителей

В Сочи Всемирные военные игры, которые проходили с 24 по 27 февраля, посетили более 96 тыс. болельщиков.

Из них 10% приезжали в горный и прибрежный кластеры на автобусах по приглашениям. Остальные зрители прибывали на объекты самостоятельно.

«Я рад поздравить Россию с двумя важными достижениями. Первое — это успехи, которые смогли достичь российские спортсмены на этих соревнованиях. И второе достижение — блестящая организация самих Всемирных военных игр. Удалось все, начиная с подготовки самого Сочи и его объектов, заканчивая горящими глазами спортсменов, зрителей и поддержкой мероприятия в СМИ», — сказал президент Международного совета военного спорта CISM Абдулхаким Аль-Шино.

В организации и проведении соревнований приняли участие 500 волонтеров. Проектный менеджер CISM Гюльерме Киз отметил, что Германии, которая готовится принять военные игры в 2021 году, будет сложно превзойти Россию по уровню организации.

«Очень хорошо было организовано медицинское обеспечение. Был обеспечен высокий уровень проживания не только представителей CISM, но и всех спортсменов», — сказал он.

Киз добавил, что на высоком уровне была обеспечена безопасность, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 27 февраля завершились III зимние Всемирные военные игры. Российские спортсмены завоевали 42 медали.

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