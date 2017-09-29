В Сочи второй очный тур конкурса «Учитель года» начнется с мастер-классов

По итогам первых жюри определило 15 лауреатов, которые продолжат состязание в следующем очном туре.

Второй очный тур всероссийского конкурса «Учитель года — 2017» стартует 30 сентября. Он откроется заданием «Мастер-класс», которое лауреатам также предстоит пройти в сочинской школе № 100. Испытание «Педагогический совет» пройдет 1 октября, а «Образовательный проект» — 2 октября.

По итогам второго очного тура 3 октября будет объявлена пятерка победителей, которые поборются на звание «Учитель года России». Третий очный тур и торжественная церемония объявления победителя пройдут в Москве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс «Учитель года России» проходит в 28-й раз. По правилам два очных тура федерального этапа проходят на родине победителя предыдущего года. Имя победителя конкурса назовут в День учителя — 5 октября.

Вернуться на ленту

Источник