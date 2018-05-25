В Сочи ввели временный запрет на продажу оружия

Также с 25 мая на курорте ужесточаются правила пребывания. Такие меры связаны с обеспечением безопасности во время чемпионата мира по футболу.

Запрет на продажу оружия вступил в силу во всех регионах, где будут проходить матчи международного первенства. Специализированные магазины закроют свои двери до 25 июля, а владельцы ружей, пистолетов и патронов должны закрыть их в домашних сейфах. Исключение сделают только для спортсменов, которые принимают участие в соревнованиях.

Кроме того, всем туристам, в том числе и иностранным, придется обращаться в полицию для постановки на учет. Временную регистрацию предстоит сделать даже тем, кто приехал в город всего на три дня.

Также в Сочи с 1 июня на 1,5 месяца полностью перекроют улицу Несебрскую в районе Морпорта, она станет пешеходной. Ограничат движение также на улицах Войкова, Кооперативной, Москвина, переулке Электрическом. На Орджоникидзе введут двустороннее движение транспорта, а на участках улиц Поярко и Воровского в сторону Курортного проспекта — одностороннее. Грузовому транспорту в дни проведения матчей будет не проехать от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке. Подробная информация есть на сайте местной администрации.

Железная дорога тоже претерпит изменения. Уже с 25 мая сокращены маршруты электричек от Туапсе и Лазаревской до Имеретинского курорта и аэропорта. Конечной остановкой для пригородных составов станет Сочи. При этом появятся дополнительные поезда из олимпийской столицы.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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