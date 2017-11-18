В Сочи выберут «Королеву бензоколонки»

Конкурс пройдет 1 декабря среди девушек-водителей до 23 лет.

Участницы шоу-конкурса «Автоледи, или Королева бензоколонки» ответят на вопросы по правилам дорожного движения, поделятся секретами красоты, расскажут, какие фитнес-упражнения можно делать в пробке.

Подать заявку на участие можно до 25 ноября по адресу cddim_sochi@mail.ru с пометкой «Автоледи». В письме необходимо указать Ф. И. О., возраст, учебное заведение/место работы и телефон, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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