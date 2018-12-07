В Сочи выбрали лучших в крае водителей автобусов

На «Сочи Автодроме» 7 декабря прошел конкурс «Водитель года — 2018».

В состязаниях приняли участие 97 сотрудников автотранспортных предприятий края. Конкурс проходил в два этапа. Во время теоретической части водители отвечали на вопросы, посвященные правилам дорожного движения и истории транспорта.

Во второй, практический этап, прошли 76 человек, которые продемонстрировали профессионализм маневрирования, точность и скорость в ходе упражнений на гоночной трассе «Формулы-1». Для водителей рейсовых автобусов было подготовлено еще одно испытание: они на скорость укладывали багаж.

По итогам конкурса определили победителей в нескольких категориях. Лучшим водителем автобусов малого класса стал Роман Фисунов из Северского района. Первые места среди водителей автобусов среднего класса и больших автобусов заняли сочинцы Евгений Гуленко и Александр Щелочев. Среди женщин, управляющих автобусами среднего класса, победительницей стала краснодарка Азнив Ромашкина.

Лучшие водители получили дипломы, кубки и памятные призы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее конкурс планировалось провести 26 октября, но 25 октября на Кубани из-за сильных дождей объявили режим ЧС.

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