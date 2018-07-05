В Сочи выдра Гарри предсказал победу сборной Хорватии в матче с Россией

Самец выдры 5 июля дал свой прогноз на предстоящий четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт».

По традиции питомцу предложили два мяча, каждый из которых означал определенную сборную. В итоге, по мнению оракула, сильнейшей окажется команда Хорватии.

Ранее Гарри успел точно предсказать победу в двух матчах сборной РФ, а также поражение нашей команды в поединке с Уругваем, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Гарри предсказал результат матчей Россия — Саудовская Аравия 14 июня, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0, и Россия — Египет 19 июня, где российская команда выиграла со счетом 3:1.

Также выдра Гарри предсказывал победу сборной Португалии над Испанией. Однако прогноз не сбылся, команды сыграли вничью. Выдра Гарри из Сочи вошел пятерку лучших животных-предсказателей ЧМ-2018.

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