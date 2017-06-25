В Сочи выдра спрогнозировала ничью в матче сборных Германии и Камеруна

Самец выдры по кличке Гарик, известный успешными прогнозами на Олимпиаде-2014, из двух пластиковых колец вместо одного, как обычно, выбрал сразу два.

Сотрудники аквариума, играя с живущими здесь двумя выдрами, обратили внимание на то, что зверьки всегда из двух предметов выбирают только один.

«И не только выбирают, но и демонстрируют посетителям свой выбор. На этот раз самец Гарик решил вытащить из воды сразу два (предмета), что можно посчитать как ничью», — пояснила заместитель директора зооуголка Жанна Зазина.

Во время Олимпийских игр 2014 года Гарик предсказал победу России в медальном зачете, спрогнозировал победу Юлии Липницкой в командном турнире по фигурному катанию и белоруски Дарьи Домрачевой в финале олимпийских соревнований по биатлону среди женщин.

Ошибся зверек только в прогнозе результатов мужского матча по керлингу: он вытащил кеглю с надписью «Россия», однако тогда победили канадцы.

В следующий раз выдре предложат сделать прогноз перед полуфиналом Кубка конфедераций, который пройдет на сочинском стадионе «Фишт» 29 июня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на стадионе «Фишт» сборная Германии 25 июня сыграет с Камеруном.

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