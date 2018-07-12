В Сочи вылетевшая на ж/д пути фура повредила 84 метра ограждения

ДТП произошло на выезде на Курортный проспект 12 июля около 14:40.

По предварительным данным, водитель фуры Scania при входе в поворот не справился с управлением. Большегруз пробил дорожное ограждение и опрокинулся на пролегающие уровнем ниже железнодорожные пути, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Упрдор «Черноморье»

Фура повредила 84 м металлического барьерного ограждения, три дорожных знака, один фонарный столб, также повреждена боковая технологическая труба для прокладки кабеля.

Устранение последствий ДТП и освобождение ж/д полотна от фрагментов грузового автомобиля продолжается. По одной из полос трассы в связи с работой специальной техники ввели ограничение движения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за упавшей на ж/д пути фуры задержали движение поездов. С 16:45 движение поездов на двухпутном перегоне Хоста — Мацеста восстановлено и осуществляется по нечетному пути.

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