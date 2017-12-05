В Сочи выпустили разговорник для медиков к ЧМ-2018 по футболу

Специальный разговорник на английском языке адаптирован для врачей и фельдшеров города.

Курсы английского языка для медиков стартовали во всех городах, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу, сообщили в Минздраве РФ. Основной упор сделан на то, чтобы медики понимали английский на слух и умели изъясняться. Также медицинские работники разбирают конфликтные ситуации с иностранцами.

В Сочи врачей уже готовили к международным соревнованиям — Кубку конфедераций — 2017 и Олимпийским играм — 2014. В управлении здравоохранения курорта отметили, что планка высока и ее нужно держать.

«К чемпионату мира в 2018 году для сочинской скорой планируется провести дополнительное обучение. Новичков обучат говорить на иностранном языке на начальном уровне, а тому, кто уже хорошо знает язык, курсы помогут закрепить знания», — цитируют пресс-службу ведомства «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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