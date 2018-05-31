В Сочи выпустят двух редких сов после реабилитации в Санкт-Петербурге

Двух сипух привезут в орнитологический парк курорта на следующей неделе.

На протяжении года они проходили лечение и реабилитацию в Санкт-Петербургском центре дикой природы «Сирин». Помощь ветеринаров птицам потребовалась после соседства с людьми. Одну сову изъяли сотрудники Росприроднадзора у уличного фотографа. Он предлагал сделать снимки с редким хищником за деньги. При этом о здоровье и состоянии птицы даже не задумывался. Вторую сипуху защитники природы нашли через интернет — ее хозяева пытались продать.

Обе птицы были истощены, больны рахитом и могли погибнуть. Ветеринары «Сирина» сделали все возможное, чтобы спасти ночных хищников — долго лечили, реабилитировали и готовили к жизни в дикой природе.

Сипухи — редкий вид сов. Они водятся на Черноморском побережье от Сочи до Азовских лиманов. Управление Санкт-Петербургского Росприроднадзора, связавшись с кубанскими коллегами, приняло решение выпустить птиц в их естественную среду обитания.

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