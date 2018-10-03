В Сочи вырубили айланты, фундук и инжир на 4,7 млн рублей

Преступление произошло в августе на улице Москвина в Центральном районе города.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки обнаружила, что неизвестные на земельном участке вырубили до прекращения степени роста 44 дерева, в числе которых айланты высочайшие, древовидные кустарники лещины обыкновенной и инжиры колхидские.

Ущерб составил более 4,7 млн рублей. При этом разрешения на вырубку зеленых насаждений на этом участке не выдавали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После проверки возбудили уголовное дело о незаконной рубке деревьев. Результаты расследования находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

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