В Сочи выступят солисты оперных театров Европы и России

Новый open-air фестиваль классической музыки «Морская симфония» стартует в начале августа.

Артисты 3 и 4 августа представят концертное исполнение итальянской оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». В постановке примут участие солистка Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова, мексиканский тенор Родриго Поррас Гаруло, солист оперной группы Большого театра Борис Стаценко, академический хор МГУ имени Ломоносова и хор Межшкольного эстетического центра Краснодара.

В программе гала-концерта 10 и 11 августа выступят звезды мировой сцены: пианистка Екатерина Мечетин, солистка дрезденского театра Земперопера и Большого театра Венера Гимадиева.

Все концерты пройдут в сопровождении Сочинского симфонического оркестра.

Автором и режиссером фестиваля выступит художественный руководитель Фонда «Талант и Успех» Ханс-Йоахим Фрай, президент ежегодного дрезденского оперного бала.

Концерты пройдут на Центральной площади Олимпийского парка в 20:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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