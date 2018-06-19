В Сочи выяснят обстоятельства гибели экс-прокурора Центрального района

В Сочи проводят проверку по факту смерти экс-прокурора Центрального района Анатолия Миненко. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, тело мужчины 14 июня обнаружила его жена — когда она зашла в комнату, он уже не дышал. Приехавшие медики констатировали смерть.

На сайте прокуратуры Кубани 15 июня были опубликованы соболезнования родным и близким Анатолия Миненко.

Анатолий Миненко родился в 1963 году. В 1988 году окончил Московский военный юридический институт. В том же году поступил на службу в Сочинскую гарнизонную военную прокуратуру. Позже занимал должности старшего помощника прокурора города и заместителя прокурора Адлерского района.

В 2006 году был переведен на должность заместителя прокурора Центрального района. В феврале 2007 года назначен исполняющим обязанности главы районной прокуратуры, в конце апреля того же года утвержден в должности. Анатолий Миненко покинул свой пост в январе 2010 года, выйдя на пенсию по выслуге лет. После выхода в отставку, перешел в адвокатуру, сообщает РБК-Краснодар.

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