В Сочи выявили сайты с информацией о покупке сертификатов ЕГЭ

Прокуратура Центрального района Сочи выявила незаконное распространение в Интернете информации о покупке сертификатов ЕГЭ.

По этим фактам прокурор направил в суд исковые заявления о включении сайтов в единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

Результат рассмотрения исковых заявлений, а также последующая блокировка сайтов находятся на контроле прокуратуры района.

За распространение запрещенной информации в России предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«Распространение информации о покупке сертификата ЕГЭ создает у несовершеннолетних ложное представление о возможности покупки сертификата ЕГЭ с занесением в него желаемых баллов, что отрицательно влияет на желание учиться», – говорится в сообщении прокуратуры.

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