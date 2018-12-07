В Сочи хлопок газа произошел в квартире, где делали ремонт

В МЧС рассказали обстоятельства происшествия 7 декабря на улице Гастелло в Адлерском районе.
Сейчас на месте работает инспектор надзорной деятельности и профилактической работы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Разрушений несущих конструкций одноподъездного 12-этажного дома не произошло. В квартире делали ремонт. Про предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел при наладке индивидуального газового оборудования.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вылетевшие окна повредили припаркованный внизу легковой автомобиль. После хлопка газа госпитализировали мужчину.
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