В Сочи хоккеисты сборной России уступили Германии в матче Евровызова

Игра состоялась 7 апреля в ледовом дворце «Большой».

Матч завершился поражением российской команды в овертайме со счетом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1). Шайбы в составе россиян забросили Александр Хохлачев, Александр Дергачев и Николай Демидов.

В первом матче, который состоялся в Сочи 6 апреля, россияне обыграли немцев со счетом 4:1.

Следующие игры в рамках Еврочелленджа сборная России проведет 14 и 15 апреля на выезде против команды Норвегии, сообщает «Р-Спорт».

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