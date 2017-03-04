В Сочи экс-директора отеля обвинили в преднамеренном банкротстве

В Сочи в марте начался суд по делу экс-управляющего олимпийского отеля, которого обвиняют в преднамеренном банкротстве.

По данным следствия, компания ООО «Русские сезоны» управляла одноименным отелем в Олимпийском парке и была признана несостоятельной с долгом 207 млн рублей. Из них 169 млн рублей отелю задолжала компания ООО «Севстройинвест, которая уже после ввода отеля в эксплуатацию финансировала устранение многочисленных недоделок. Следствие полагает, что причиной банкротства «Русских сезонов» стали сделки, заключенные бывшим управляющим с фирмой. В частности, в 2013 году ООО «Русские сезоны» приобрело у «Севстройинвеста» оборудование и инвентарь в долг на 93 млн рублей. У той же компании был получен заем на 45 млн рублей.

По версии следствия, данные сделки были экономически нецелесообразными, что спровоцировало неплатежеспособность компании. Задолженность банкрота по налогам составила 1,6 млн рублей, а долг перед поставщиками составил около 40 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве в отношении бывшего топ-менеджера отеля, который занимал эту должность с сентября 2012 года по июнь 2014 года. Мужчина отрицает свою вину и утверждает, что ответственность за банкротство управляющей компании лежит на владельце отеля, который допустил срыв сроков строительства олимпийского объекта и ввел его в эксплуатацию с существенными недоделками, что потребовало дополнительного финансирования.

В Адлерском районном суде состоялось первое слушание, пишет «Коммерсантъ».

Источник