В Сочи за 50 дней до чемпионата мира сыграли в футбол на снежном поле

Матч на высоте 2 тыс. 64 м над уровнем моря прошел 25 апреля.

Команды «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи» сыграли два периода по 15 минут. Условия для игроков были непривычными, ведь вместо травы — снег.

Поле 20 на 40 м соответствовало стандартам Российского футбольного союза. Поддержать игроков приехал советский футболист и посол чемпионата мира по футболу в Сочи Евгений Ловчев:

«Мы показываем, что готовы и здесь играть, и внизу играть. Мы показываем всему миру, что мы готовы здесь в Сочи к тому, чтобы проводить чемпионат мира», — сказал он.

Матч завершился со счетом 3:3. Официально подобные встречи на такой высоте в России еще не проводились. После игры представитель Книги рекордов России выдал сертификат, подтверждающий новое достижение, сообщили интернет-порталу в пресс-службе курорта «Горки город».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», До старта чемпионата мира по футболу осталось 50 дней. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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