В Сочи за драку с водителем автобуса в полицию доставили водителя Hyundai

Пострадавший в дорожном конфликте 12 октября водитель автобуса обратился к правоохранителям.

Информация о произошедшем конфликте поступила в полицию от свидетелей случившегося. Позже в полицию с заявлением обратился один из участников конфликта, находившийся за рулем автобуса.

По словам очевидцев, инцидент между водителем Hyundai Solaris и водителем автобуса МАЗ произошел на улице Донской из-за поврежденного зеркала заднего вида легкового автомобиля. После того как в конфликт вмешались пассажиры автобуса, водитель иномарки покинул место происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Сотрудники полиции установили личность водителя иномарки, им оказался 43-летний местный житель. Инспекторы ДПС доставили его в отдел полиции для дачи объяснений. В УВД по Сочи по данному факту проводят проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 12 октября на одной из улиц города-курорта произошел конфликт между водителями пассажирского автобуса и легковой иномарки, который закончился дракой.

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