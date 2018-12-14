В Сочи за два месяца пятеро детей отравились сильнодействующими лекарствами

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении.

В ведомство обратились из лечебных учреждений курорта с сообщениями, что в ноябре и декабре к ним поступили пять несовершеннолетних с отравлением психоактивными лекарственными препаратами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры Центрального района Сочи провели проверку и выяснили, что в пяти аптеках одной из фармсетей города бесконтрольно продавали противоэпилептические средства. По фактам отравления детей возбудили уголовное дело.

Прокуратура через суд добилась признания деятельности этих аптек незаконной, решается вопрос об аннулировании лицензии аптечной сети.

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