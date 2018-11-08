В Сочи за легализацию иностранцев осудили двоих местных жителей

Схему незаконной легализации мигрантов выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что с ноября 2017 года по январь 2018 года мужчина и женщина подготавливали и предоставляли в отдел по вопросам миграции Центрального района УВД по Сочи фиктивные трудовые договоры и уведомления о прибытии иностранцев. Это позволило им продлять срок миграционного учета по месту пребывания до одного года. Таким образом, злоумышленники незаконно легализовали в РФ иностранцев, которые фактически не занимались трудовой деятельностью по оформленным трудовым договорам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следственный отдел УФСБ по данному факту возбудил и расследовал уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Сочинский городской суд вынес приговор и назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима, женщине — два года условно с испытательным сроком на два года и штраф в размере 300 тыс. рублей.

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