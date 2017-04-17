В Сочи за мошенничество на 1,2 млн рублей будут судить завотделением больницы

В Сочи в апреле завершили расследование уголовного дела в отношении заведующего отделением терапии поликлиники при городской больнице № 4, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Установлено, что с марта 2014 года по март 2016 года мужчина работал и. о. главного врача МБУЗ «Городская больница № 8». По версии следствия, в это время он принял на работу двоих мужчин на должности врача-терапевта и уборщика. Он дал указание оформить и выдать новым сотрудникам банковские зарплатные карты. После этого злоумышленник утвердил табеля учета рабочего времени и расчета зарплаты. При этом он знал, что граждане свои должностные обязанности не выполняют. В результате больнице и фонду обязательного медицинского страхования Краснодарского края был причинен материальный ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

Помимо этого, в то же время злоумышленник принял на работу еще двоих человек на должности санитарки и уборщика, которые также свои должностные обязанности не выполняли. Им начислялась зарплата, которую и. о. главврача получал сам и распоряжался по своему усмотрению, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовных дел завершено. Подозреваемого обвиняют в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ и мошенничестве по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательную базу, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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