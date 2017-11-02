В Сочи за незаконную рекламу оштрафуют на сумму до миллиона рублей

Проблему незаконной рекламы 2 ноября обсудили с сочинскими риелторами.

Одной из главных собрания была реклама, вывешенная из окон сочинских домов. Полотна с номерами телефонов портят общий вид здания. К тому же, в большинстве случаев это незаконно.

«Если речь идет о незаконной рекламе, то тут штрафные санкции немаленькие — от 500 тыс. рублей до 1 млн», — разъяснил начальник управления административной комиссии Константин Петров.

В ходе проверок комиссия зафиксировала случаи, когда на фасадах домов центральных улиц Сочи такие рекламные растяжки вывешивались собственниками, не продающими свою квартиру. Фасад многоквартирного дома является общей собственностью, любые манипуляции с общедомовым имуществом закреплены законом. Незаконно вывешенные полотна демонтируют с привлечением промышленных альпинистов, а сумма, выплаченная им за услуги, будет взыскана через суд с собственника квартиры.

«Реклама должна быть законной. В ближайшее время мы будем проводить рейды по всем районам города. Необходимо расчистить город от загромождения неприглядными конструкциями и плакатами», — цитирует пресс-служба администрации Сочи заместителя главы города Мугдина Чермита.

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