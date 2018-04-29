В Сочи за организацию притона для занятия проституцией посадили женщину

Суд вынес приговор в отношении 49-летней женщины.

В феврале оперативники выяснили, что местная жительница организовала притон для занятия проституцией. Для этого она подыскала нескольких девушек. На территории железнодорожного вокзала злоумышленница предлагала услуги девушек случайным мужчинам, которых направляла в арендованную квартиру. Злоумышленница оставляла 50% дохода от деятельности притона себе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Центрального района Сочи.

Женщину задержали, возбудили уголовное дело. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в колонии-поселении.

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