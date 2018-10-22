В Сочи за попытку примкнуть к боевикам будут судить 18-летнего парня

Уголовное дело возбудили в краевом СУ СК РФ на основании материалов, собранных УФСБ по Краснодарскому краю. В октябре дело передали в Адлерский районный суд.

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года 18-летний парень разрабатывал план о выезде из страны в Сирию для того, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Используя мобильный телефон, интернет, злоумышленник при помощи новостных каналов собрал информацию о маршруте в Сирию, о списке необходимых вещей и предметов, о прогнозе погоды. Он купил продукты, лекарства, средства личной гигиены, одежду, холодное оружие и выехал на попутках из Москвы в Краснодарский край.

Он приехал 27 декабря 2017 года в село Веселое Адлерского района Сочи и планировал перейти границу между Россией и Абхазией. Довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, так его задержали правоохранители, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту в УФСБ России были собраны материалы, которые направили в следственный орган. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ о приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Расследование завершено, следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела направили в суд.

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