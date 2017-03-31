В Сочи за сдачу жилья в аренду через кол-центр не будут взимать налог

Мэр Сочи Анатолий Пахомов 31 марта сообщил, что с тех, кто будет сдавать жилье в аренду для туристов через кол-центр, взимать налог не будут.

По его словам, это касается только тех граждан, для которых сдача жилья — это не основной вид деятельности. Регистрация в едином кол-центре по поиску квартир для аренды бесплатная.

Для регистрации владелец квартиры должен обратиться по номеру 8 (800) 100-10-65. К нему приедут специалисты, осмотрят жилье, зафиксируют нюансы. После этого это вариант размещения будут предлагать туристам. Сдать в аренду можно не только квартиру, но и дачу или отдельную комнату. Отдыхающие также могут звонить по этому единому номеру, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в марте начал работу кол-центр для туристов, в котором помогают арендовать жилье. Проект реализует администрация города и инициативная группа туроператоров и турфирм.

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