В Сочи за спрятанные в зажигалке наркотики контрабандист получил пять лет колонии

Обвинительный приговор уроженцу Абхазии Адлерский районный суд вынес в ноябре.

Суд установил, что в октябре 32-летнего иностранца задержали на российско-абхазской границе. В корпусе зажигалки он пытался провезти на территорию России сильнодействующий синтетический наркотик, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проведенная экспертиза показала, что в тайнике было 0,65 г N-метилэфедрона.

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