В Сочи за убийство знакомого и поджог мужчину посадили на 12 лет

В Сочи в октябре суд вынес приговор 29-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве и покушении на убийство, совершенные в июле 2016 года.

Собранные следствием доказательства суд признал достаточными и признал мужчину виновным в убийстве 28-летнего знакомого, уничтожении чужого имущества путем поджога, а также покушении на убийство 33-летнего мужчины, чтобы скрыть следы первого убийства.

Виновному назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 22 июля 2016 года возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил молотком своего знакомого, а затем поджег его. Следствие установило, что мужчины приехали на заработки. Они арендовали деревянную постройку в районе улицы Заводской. В ночь на 22 июля приезжие выпивали там алкоголь и употребляли наркотики. Во время ссоры 29-летний мужчина 11 раз ударил молотком приятеля. От полученных травм пострадавший скончался, а злоумышленник, чтобы скрыть убийство, поджег вещи в комнате и попытался сбежать через окно. Пожар увидел 32-летний мужчина, он попытался помочь потушить пламя. Тогда злоумышленник взял мотыгу и ударил ею по голове очевидца происшествия.

Убить пострадавшего злоумышленнику не удалось, потому происходящее увидел прохожий, который бросился на помощь. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, но в тот же день его задержали. В августе материалы дела направили в суд.

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