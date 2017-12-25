В Сочи за участие в массовой драке объявили в розыск водителя Gelandewagen

Полиция Сочи в декабре объявила в розыск Романа Махмудова по подозрению в участии в драке, которая произошла в ночь с 22 на 23 декабря на улице Воровского.

«ОВД по Сочи по подозрению в совершении преступления разыскивает Романа Мамед-оглы Махмудова, управлявшего автомобилем Mercedes Gelandewagen с госномером X619CO 123», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (918) 000-27-70, 8 (918) 683-00-04.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в ночь с 22 на 23 декабря на улице подрались семь человек, двоих госпитализировали. Видеозапись в социальные сети выложил очевидец. Он рассказал, что возвращался домой вместе с друзьями, по пути они зашли в магазин. Мимо них проехал Gelandewagen, в котором находилась шумная компания. Из автомобиля вышел парень, который сказал, что ему не понравилось, как на него посмотрели. Началась драка. По словам мужчины, водитель Gelandewagen пытался сбить участников драки.

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