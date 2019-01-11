Преступника нашли и задержали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор вынес Лазаревский районный суд Сочи.

По данным следствия, мужчина позвонил на телефон горячей линии УВД Сочи и сообщил об угрозе теракта в одной из школ. Во время расследования личность звонившего установили, им оказался 29-летний житель поселка Лазаревское, его задержали и доставили в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы в колонии поселении.

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