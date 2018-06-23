В Сочи за время ЧМ продали почти 3,3 тыс. тонн пива

О состоянии потребсферы в период ЧМ-2018 говорили на брифинге в городском пресс-центре.

По словам начальника городского управления потребительского рынка и услуг Андрея Никончука, сети общественного питания и розничной торговли в преддверии высокого сезона-2018 провели серьезную подготовку — в том числе, к встрече футбольных болельщиков из иностранных государств. Были определены гостевые маршруты, охватившие 63 улицы Сочи. Количество посадочных мест в заведениях, расположенных здесь, — более 11 тыс.

«Первостепенная работа заключалась в преодолении языкового барьера. Для этого мы запустили программу «Тайный гость»: волонтеры посещали заведения общепита и имитировали гостей, не говорящих по-русски, чтобы посмотреть, как будут обслуживать иностранцев. На последнем этапе проверяли 80 предприятий, и только в двух были небольшие нарекания», — рассказал Никончук.

На сегодняшний день загрузка заведений общепита в Сочи достигает 95% — это на 15% выше обычного показателя для первого месяца лета. Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, дополнительно привлекли 11 тыс. человек персонала. Увеличена и сеть сезонных летних кафе: в этом году их открылось 244, общая посадочная мощность — больше 5 тыс. мест.

В связи с повышенным спросом, предприятия, специализирующиеся на продаже алкоголя и закусок, перешли на круглосуточный режим работы. С 15 по 20 июня было продано 25 т пива только на фестивале болельщиков. Во всем Сочи продажи за этот период составили 3 тыс. 290 т.

Для удобства гостей практически все торговые точки оснастили платежными терминалами. Эту систему в Сочи начали вводить в рамках подготовки к Олимпийским играм и постоянно расширяют. Если в 2011 году системы безналичного расчета работали только в 312 точках из 6 тыс., то сегодня в 8 тыс. 100 из 9 тыс. предприятий города можно расплатиться банковской картой.

«Чемпионат мира по футболу — огромный экзамен для потребительской сферы Сочи. Такого количества иностранных гостей наши предприятия не обслуживали с 2014 года. Сейчас отрасль работает без сбоев и нареканий», — отметил Никанчук.

Особое внимание работников потребсферы уделили 500-метровой зоне вокруг стадиона «Фишт». Здесь все заведения предлагают меню на пяти языках: русском, английском, немецком, испанском и французском. Также представлены кулинарные спецпредложения, которые знакомят гостей с традиционной местной кухней. За две прошедшие игры кубанские блюда заказали почти 4 тыс. раз. Борщ, вареники, дары Черного моря, кавказский шашлык — фирменные блюда Сочи. Однако сейчас их адаптировали ко вкусовым ожиданиям болельщиков: так в меню появились, к примеру, «казачьи» бургеры и «футбольные» вареники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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