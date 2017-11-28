В Сочи заборы заменят на зеленые изгороди

К чемпионату мира по футболу кустарники высадят на гостевых маршрутах.

Об этом сообщили на совещании в администрации города. Планируется, что зеленые изгороди появятся на территории вокруг аэропорта, Курортном проспекте, улицах Ленина и Виноградной.

Со временем живые изгороди сделают во всем городе. На эти цели запланированы средства в городском бюджете. До 2022 года собираются высадить 25 тыс. погонных метров зеленых заборов. Изгороди заменят не только на муниципальных и федеральных территориях, но и на частных участках. До конца года в Сочи откроют еще один сквер.

«Мы должны 25 декабря открыть сквер на Бытхе. В Хостинском районе в дальнейшем надо приниматься за благоустройство зеленой зоны. Для этого есть хорошее место. В целом во всех микрорайонах города должны появиться свои скверы», — сказал мэр курорта Анатолий Пахомов.

В каждом сквере должен быть установлен гимнастический комплекс для занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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