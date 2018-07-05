В Сочи забронировали все пятизвездочные гостиницы на предстоящие выходные

Исследователи подчеркивают, что аномальный спрос, как на проживание, так и на перелет в Сочи, вызван предстоящим матчем сборной России по футболу.

Специалисты сервиса OneTwoTrip провели анализ предложения гостиниц Сочи с 7 по 8 июня. На текущий момент в системах онлайн-бронирования нет доступных номеров ни в одном пятизвездочном отеле. Среди 40 отелей с четырьмя звездами свободные номера остались только в двух.

«Заезд болельщиков начнется 5 июля вечером, подавляющее же большинство любителей футбола планирует приехать в Сочи в 7 июля и провести в городе одну ночь. Полная загрузка четырехзвездочных и пятизвездочных отелей связана с визитом большого количества официальных лиц, руководителей крупных компаний и селебрити. Плюс к этому поездка на матч в целом требует довольно существенных расходов, и можно предположить, что среди тех, кто может их себе позволить, будет много любителей комфорта», — сообщает директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России по футболу сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи.

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