В Сочи задержали египтянина с вырванными из паспорта страницами

Гражданина Египта оштрафовали на российско-абхазской границе.

Мужчина предъявил заграничный паспорт, в котором были вырваны страницы. Установили, что египтянин проживает в Брянске. Для законного пребывания в России иностранец иногда покидал пределы страны для обновления миграционной карты. Для этого он приехал на российско-абхазскую границу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Египтянина задержали и привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей без выдворения за пределы страны.

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