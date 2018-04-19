В Сочи задержали еще одного вице-мэра — Юрия Паламарчука

Чиновника задержали следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по краю. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По материалам, поступившим из прокуратуры, следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил в отношении заместителя главы города Сочи уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Установлено, что чиновник также является председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». По версии следствия, в феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вице-мэр знал, что организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В результате организации неправомерно были перечислены денежные средства. При этом разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 млн рублей. Таким образом, акционерному обществу был причинен ущерб на указанную денежную сумму, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В рабочем кабинете и по месту жительства Паламарчука проводят обыски, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Опубликовано и видео о ходе расследования дела.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о том, что для него не стали стали новостью задержания муниципальных чиновников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Сочи в отношении первого вице-мэра возбудили дело о превышении полномочий. Появилось видео задержания.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Сочи, заместитель главы города Юрий Паламарчук покинул пост по собственному желанию. Новым вице-мэром по ЖКХ стал Алексей Толмачев.

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