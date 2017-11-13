В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в разрушении надгробий на кладбище староверов

В полиции установили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

О факте вандализма в полицию сообщили местные жители. Во время осмотра места преступления правоохранители изъяли следы пальцев рук, слепки обуви. Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 34-летний житель Ростовской области, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

По данному факту проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в ночь на 8 ноября неизвестные на старообрядческом кладбище повредили 11 могил.

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