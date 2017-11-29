В Сочи задержали мужчину за развращение пьяной школьницы

Преступление было совершено 8 марта в Крыму.

По версии следствия, днем неизвестный мужчина был на пляже мыса Фиолент. Там отдыхала компания подростков. Воспользовавшись беспомощным нетрезвым состоянием 14-летней девочки, взрослый совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Сотрудники Балаклавского следственного отдела СУ СК РФ по Севастополю осмотрели пляж, изъяли ДНК-след, который позволил установить личность злоумышленника. Им оказался неоднократно судимый 51-летний уроженец Краснодарского края. Злоумышленник перед этим освободился из колонии. Его объявили в розыск и заочно предъявили обвинение.

Подозреваемого в ноябре задержали в Сочи сотрудники полиции. Мужчина написал явку с повинной, его доставили в Севастополь. Решается вопрос о мере пресечения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю.

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