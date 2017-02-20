В Сочи задержали похитителя велосипедов

В Сочи задержали 35-летнего местного жителя. Его заподозрили в том, что за несколько часов он похитил два велосипеда.

О краже в дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи сообщил местный житель. В момент похищения транспорт находился на лестничной площадке многоквартирного дома.

Следственно-оперативная группа прибыла на место и установила, что злоумышленник перекусил металлический тросик и похитил двухколесный велосипед.

Через несколько часов о подобной краже сообщил житель соседнего дома. Свидетели рассказали полицейским, что видели подозрительного мужчину. Он несколько раз заходил в подъезд. Составленная ориентировка была передана всем нарядам полиции в районе.

В итоге правоохранители задержали 35-летнего местного жителя. Велосипеды злоумышленник успел продать неизвестному, а деньги потратить на личные нужды. Общий ущерб составил более 15 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выяснилось,что он был неоднократно судим. За очередное преступление ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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