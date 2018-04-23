В Сочи задержали женщину, которая вместе с сыном подкладывала монету на рельсы

Инспекторы провели с нарушителями профилактическую беседу о правилах безопасности на железной дороге.

В дежурную часть полиции на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной платформе Мамайка неизвестные кладут посторонние предметы на рельсы. Инспекторы обнаружили на месте мать и сына.

По словам женщины, она привела девятилетнего сына на железную дорогу, чтобы продемонстрировать ему, что произойдет с монеткой, когда по ней пройдет поезд.

«Женщина не подумала об опасности нахождения на оживленном участке железнодорожных путей, а также о том, что своими действиями вовлекла ребенка в совершение правонарушения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

Правоохранители составили административный протокол по ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте) и провели с нарушителями профилактическую беседу.

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