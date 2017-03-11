В Сочи зафиксировали снижение числа нелегальных таксистов

Власти Сочи заявили о снижении числа нелегальных таксистов. Во время курортного сезона контроль за пассажирскими перевозками усилят.

В администрации города 10 марта отметили, что у абсолютного большинства таксистов с разрешительной документацией все в порядке.

«Каждый год у нас приезжают все новые и новые таксисты, образуются все новые нарушители. Благодаря сотрудникам ДПС и ГИБДД, а также нашим сотрудникам уже большая часть таксистов, которые занимаются услугами по перевозке, выходят из тени. Эта работа еще далека от идеала, но мы к этому стремимся», — отметила заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Наталья Ляпустина.

В администрации отметили, что таксисты часто нарушают правила стоянки — паркуются на автобусных остановках. При этом в городе оборудованы 37 стоянок для такси, рассчитанные в общей сложности на 170 мест.

Рейды по выявлению нелегальных таксистов будут проводиться на регулярной основе два-три раза в месяц. Во время курортного сезона — контроль над перевозками будет усилен, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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