В Сочи загорелась крыша частного дома

Сообщение о пожаре в Адлерском районе на улице Школьной, 13 поступило в МЧС 14 июля в 15:51.

Видеозапись с места пожара опубликовали в социальных сетях.

На место выехали 16 человек и четыре единицы техники. По прибытию установили, что горит кровля частного дома. Площадь пожара 150 кв. м.

В 16:10 огонь локализовали, в 16:21 ликвидировали открытое горение, в 16:48 пожар потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

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