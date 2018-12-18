В Сочи загорелся двухэтажный дом с мансардой

Пожар произошел 18 декабря на улице Альпийской.

В 10:19 на пульт диспетчера сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного дома с мансардой на площади 150 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место выехали силы и средства МЧС России. В 10:59 возгорание локализовали, в 11:40 — ликвидировали. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Публикация от ДТП и ЧП Сочи (@dtpsochi) 18 Дек 2018 в 12:57 PST

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