В Сочи загорелся мансардный этаж в жилом доме

Возгорание произошло 29 июня в Адлерском районе на улице Гастелло.

«В 18:18 на пульт пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме. По прибытию первого подразделения установлено, что происходит горение мансардного этажа, жильцов дома эвакуировали», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

На тушение подано семь пожарных стволов, работает четыре звена газадымозащитников. По предварительным данным, погибших пострадавших нет.

К ликвидации последствий привлекли 113 человек и 33 единицы техники. В 19:45 пожар локализован, сейчас тушение продолжается.

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