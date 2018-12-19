В Сочи закрыли сеть аптек после отравления подростков психоактивными лекарствами

Деятельность аптечной сети пресекли по инициативе прокуратуры Центрального района Сочи.

Опечатали помещения аптек, которые будут закрыты до фактического рассмотрения иска прокуратуры об аннулировании фармацевтической лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Меры приняли по результатам проведенной прокуратурой района проверки после отравления пятерых несовершеннолетних психоактивными препаратами. Противоэпилептические средства продавали бесконтрольно.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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