В Сочи заложат именную звезду члена МОК Жан-Клода Килли

В горах Сочи 7 февраля, в третью годовщину Олимпиады-2014, заложат звезду члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли.

Церемония открытия звезды на Аллее олимпийских чемпионов состоится на площади нижней станции курорта «Роза Хутор».

В этот день состоятся праздничные мероприятий с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, члена исполкома МОК Жильбера Фили. В образовательном центре «Сириус» гости проведут олимпийский урок, посетят биохимическую лабораторию и побывают на показательных выступлениях юных фигуристов на малой ледовой арене «Шайба», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле 2016 года в горах в Сочи заложили именную звезду олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Ранее там закладывали звезды олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Навка и Роман Костомаров, Ирина Роднина и Александр Зайцев, биатлонистка Светлана Ишмуратова, конькобежка Лидия Скобликова.

Источник