В Сочи заложили камень в основание парка в честь 80-летия образования края

В Сочи заложили камень в основание будущего парка в честь 80-летия образования Краснодарского края. В мероприятии принял участие мэр города Анатолий Пахомов.

Парк площадью 15 га расположен в микрорайоне Макаренко. Здесь уже растут деревья, кустарники и краснокнижные растения, однако территория не ухожена и нуждается в реконструкции.

Как сообщили представители администрации города-курорта, дорожная карта благоустройства разработана и утверждена.

В парке планируется дополнительно высадить пихты, сосны, гинкго, создать прогулочные зоны — дорожки-терренкуры. Также на данной территории предполагается обустроить городок аттракционов, установить детскую, смотровую и воркаут площадки, кафе, зоны активности, место для проведения массовых мероприятий, парковку, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал Кубань 24, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение обустроить в каждом муниципалитете зеленые зоны в честь 80-летия образования Краснодарского края.

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