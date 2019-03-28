В Сочи заморозят стройку на месте ресторана «Светлана»

На возведение объекта выдали разрешение, по документам там должен появиться ресторан, однако в интернете появилась информация о продаже апартаментов по этому адресу.

Во время обхода микрорайона «Светлана» глава города Анатолий Пахомов дал поручение разобраться в ситуации. Администрация уже направила письмо в полицию с просьбой выяснить достоверность фактов. Если информация подтвердится и застройщик действительно вместо кафе строит очередной ЖК, разрешение на строительство у него будет аннулировано.

«Администрация города не допустит такого безобразия. И если он уже кому-то продал квартиры, то эти люди должны подавать в суд на него как на мошенника. В случае если застройщика признают виновным, администрация города в судебном порядке отзовет разрешение на строительство», — цитирует мэра пресс-служба администрации Сочи.